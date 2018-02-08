BRIEF-Spar Nord FY Net Interest Income Falls To DKK‍​ 1.55 Billion

Feb 8 (Reuters) - SPAR NORD BANK A/S:
* SPAR NORD ANNUAL REPORT: DKK 989 MILLION NET PROFIT AND 12.0% RETURN ON EQUITY
* FY NET INTEREST INCOME DKK 1.55 BILLION VERSUS DKK 1.62 BILLION YEAR AGO
* FY CORE EARNINGS DKK 1.25 BILLION VERSUS DKK 1.03 BILLION YEAR AGO
* SEES 2018 PROFIT BEFORE IMPAIRMENT OF AROUND DKK 1.1 BILLION
* EXPECTS TO REPORT A PROFIT AFTER TAX FOR 2018 OF AROUND DKK 0.8 BILLION
* PROPOSES A DIVIDEND OF DKK 3.50 PER SHARE, EQUAL TO A DIVIDEND PAYOUT RATIO OF 43 PERCENT FOR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)