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February 8, 2018 / 7:55 AM / a day ago

BRIEF-Spar Nord FY Net Interest Income Falls To DKK‍​ 1.55 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - SPAR NORD BANK A/S:

* SPAR NORD ANNUAL REPORT: DKK 989 MILLION NET PROFIT AND 12.0% RETURN ON EQUITY

* FY NET INTEREST INCOME DKK ‍​ 1.55 BILLION VERSUS DKK 1.62 BILLION YEAR AGO

* FY CORE EARNINGS DKK 1.25 BILLION VERSUS DKK 1.03 BILLION YEAR AGO

* SEES 2018 PROFIT BEFORE IMPAIRMENT OF AROUND DKK 1.1 BILLION‍​

* EXPECTS TO REPORT A PROFIT AFTER TAX FOR 2018 OF AROUND DKK 0.8 BILLION

* PROPOSES A DIVIDEND OF DKK 3.50 PER SHARE, EQUAL TO A DIVIDEND PAYOUT RATIO OF 43 PERCENT FOR 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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