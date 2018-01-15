FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Spark Energy Announces Buyout Of Verde Earnout Obligations
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
The painful search for loved ones detained by Islamic State
World
The painful search for loved ones detained by Islamic State
Five reasons Real Madrid have fallen into crisis
SPORTS
Five reasons Real Madrid have fallen into crisis
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 15, 2018 / 4:23 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Spark Energy Announces Buyout Of Verde Earnout Obligations

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Spark Energy Inc:

* SPARK ENERGY- CO, VERDE ENERGY USA TO TERMINATE EARNOUT PROVISIONS OF PURCHASE.SALE DEAL IN WHICH CO ACQUIRED VERDE‘S OPERATING UNITS IN JULY 2017​

* SPARK ENERGY - THE ‍BUYOUT TRANSACTION PROVIDES FOR LUMP SUM PAYMENT OF ABOUT $6.0 MILLION IN JUNE 2019 IN SUBSTITUTION OF EXISTING EARNOUT OBLIGATIONS​

* SPARK ENERGY INC - ‍WITH BUYOUT OF EARNOUT PROVISION, SPARK MANAGEMENT WILL ASSUME COMPLETE CONTROL OVER VERDE‘S OPERATIONS, EFFECTIVE IMMEDIATELY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.