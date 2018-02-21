BRIEF-SpartanNash Q4 Earnings Per Share $0.94 From Continuing Operations

Feb 21 (Reuters) - SpartanNash Co:
* SPARTANNASH ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.41 FROM CONTINUING OPERATIONS
* ANTICIPATES ADJUSTED EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS OF APPROXIMATELY $2.20 TO $2.32 IN 2018
* ANTICIPATES REPORTED EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS WILL BE IN RANGE OF APPROXIMATELY $2.02 TO $2.09 PER DILUTED SHARE IN 2018
* EXPECTS CAPITAL EXPENDITURES FOR FISCAL YEAR 2018 TO BE IN RANGE OF $60.0 MILLION TO $70.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: