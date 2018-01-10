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BRIEF-Spectra Energy Partners Says Unit Issued $400 Mln In Aggregate Principal Amount Of Senior Notes Due 2028
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#Regulatory News
January 10, 2018 / 9:19 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Spectra Energy Partners Says Unit Issued $400 Mln In Aggregate Principal Amount Of Senior Notes Due 2028

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Spectra Energy Partners Lp:

* SPECTRA ENERGY PARTNERS LP - ‍ ON JAN 9 UNIT ISSUED $400 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 3.50% SENIOR NOTES DUE 2028 - SEC FILING​

* SPECTRA ENERGY PARTNERS LP SAYS UNIT ALSO ISSUED $400 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 4.15% SENIOR NOTES DUE 2048 ​

* SPECTRA ENERGY PARTNERS - TO USE PART OF NET PROCEEDS FROM OFFERING TO FUND EXPANSION PROJECTS & CAPITAL EXPENDITURES ON TEXAS EASTERN PIPELINE SYSTEM​

* SPECTRA ENERGY PARTNERS - ‍UNIT TO ALSO USE PART OF NET PROCEEDS TO MAKE DISTRIBUTION TO CO REGARDING FUNDS ADVANCED TO UNIT IN SEPT 2017​ Source text for Eikon: (bit.ly/2FnZSEw) Further company coverage:

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