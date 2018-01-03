BRIEF-Spectrum Brands Holdings To Explore Strategic Options For Its Global Batteries & Appliances Businesses

Jan 3 (Reuters) - Spectrum Brands Holdings Inc:
* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS TO EXPLORE STRATEGIC OPTIONS FOR ITS GLOBAL BATTERIES & APPLIANCES BUSINESSES
* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS - EXPLORE STRATEGIC OPTIONS FOR ITS GLOBAL BATTERIES & APPLIANCES (GBA) BUSINESSES WITH INTENTION TO SELL UNITS DURING 2018
* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS- RECEIVED INQUIRIES FROM PROSPECTIVE BUYERS, IN DISCUSSIONS WITH SEVERAL RELATED TO GLOBAL BATTERIES & APPLIANCES BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage: