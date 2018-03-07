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March 7, 2018 / 11:48 AM / a day ago

BRIEF-Speedway Motorsports Reports Q4 EPS Of $2.77

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Speedway Motorsports Inc:

* SPEEDWAY MOTORSPORTS REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 AND PROVIDES FULL YEAR 2018 GUIDANCE

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.00 TO $1.20

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.02

* Q4 REVENUE $76.4 MILLION

* SPEEDWAY MOTORSPORTS - ESTIMATES 2018 TOTAL CAPEX $20 MILLION - $30 MILLION

* SPEEDWAY MOTORSPORTS - ‍NON-RECURRING BENEFITS OF INCOME TAX LAW CHANGES OF $119.4 MILLION OR $2.91 PER DILUTED SHARE IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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