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March 8, 2018 / 7:19 AM / 2 days ago

BRIEF-Spirent Communications Says ‍FY Adjusted Basic EPS Up 43 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Spirent Communications Plc:

* FY ‍ADJUSTED OPERATING PROFIT UP 27 PER CENT TO $58.9 MILLION​

* ‍FY ADJUSTED BASIC EPS UP 43 PER CENT TO 7.55 CENTS​

* FY ‍REVENUE $454.8 MILLION VERSUS $457.9​ MILLION YEAR AGP

* ‍FINAL DIVIDEND PROPOSED FOR 2017 OF 2.40 CENTS PER ORDINARY SHARE IS EQUIVALENT TO 1.73 PENCE PER ORDINARY SHARE.​

* ‍SPECIAL DIVIDEND PROPOSED FOR 2017 OF 5.00 CENTS PER ORDINARY SHARE IS EQUIVALENT TO 3.60 PENCE PER ORDINARY SHARE​

* ‍2018 RESULTS WILL ONCE AGAIN BE WEIGHTED TO SECOND HALF​

* ‍BOARD IS CONFIDENT THAT GROUP WILL SHOW PROGRESS IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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