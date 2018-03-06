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March 6, 2018 / 2:31 PM / a day ago

BRIEF-Spirit Airlines Says Confident Co Can Achieve Flattish CASM Ex-Fuel In 2019 ‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Spirit Airlines Inc:

* SPIRIT AIRLINES SAYS CONFIDENT CO CAN ACHIEVE FLATTISH CASM EX-FUEL IN 2019 ‍​- PRESENTATION

* SPIRIT AIRLINES SAYS CURRENT 2019E AIRCRAFT DELEVERIES EQUATE TO LESS THAN 10 PERCENT CAPACITY GROWTH IN 2019

* SPIRIT AIRLINES SAYS EXPLORING OPPORTUNITIES THAT WOULD ALLOW CO TO GROW 2019 CAPACITY BETWEEN 13% TO 15%

* SPIRIT AIRLINES SAYS OVER NEXT SEVERAL YEARS, CO TARGETING LOW TO MID-TEENS GROWTH RATE

* SPIRIT AIRLINES SAYS CURRENT FLEET ORDER "SUB-OPTIMAL" GIVEN REMAINING OPPORTUNITIES ‍​ Source text: (bit.ly/2FtHUTO) Further company coverage:

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