BRIEF-Spirit Airlines Sees FY 2018 Capacity Up About 23 Pct

Feb 6 (Reuters) - Spirit Airlines Inc:
* SPIRIT AIRLINES - SEES FY 2018 ADJUSTED CASM EX-FUEL DOWN 3% TO DOWN 5%
* SPIRIT AIRLINES INC - SEES Q1 CAPACITY - AVAILABLE SEAT MILES UP ABOUT 21.5 PERCENT
* SPIRIT AIRLINES INC - SEES FY 2018 CAPACITY - AVAILABLE SEAT MILES UP ABOUT 23 PERCENT
* SPIRIT AIRLINES INC SEES 2018 TOTAL CAPITAL EXPENDITURES OF $649 MILLION
* SPIRIT AIRLINES INC - SEES Q1 2018 TOTAL REVENUE PER ASM (TRASM) DOWN 1 PERCENT TO 2.5 PCT Source text: bit.ly/2nP2GlW Further company coverage: