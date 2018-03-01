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March 1, 2018 / 8:06 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Spirit Airlines Sees Q1 ‍Total Revenue Per ASM Down 1% - 2.5%​

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Spirit Airlines Inc:

* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q1 ‍TOTAL REVENUE PER ASM DOWN 1% - 2.5%​

* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q1 2018 CAPACITY (AVAILABLE SEAT MILES) UP 21.7%

* SPIRIT AIRLINES INC SEES FY 2018 CAPACITY (AVAILABLE SEAT MILES) UP ABOUT 23%

* SPIRIT AIRLINES INC SEES 2018 ‍TOTAL CAPITAL EXPENDITURES OF $649 ​MILLION

* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q1 2018 ADJUSTED CASM EX-FUEL DOWN ABOUT 3%

* SPIRIT AIRLINES INC SEES FY 2018 ADJUSTED CASM EX-FUEL FLAT TO DOWN 1 PERCENT

* SPIRIT AIRLINES SAYS ‍UPDATED GUIDANCE INCORPORATES ESTIMATED INCREASED COSTS DUE TO ITS RECENTLY AMENDED PILOT CONTRACT​ - SEC FILING Source text: (bit.ly/2F70LAI) Further company coverage:

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