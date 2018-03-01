FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 9:26 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Splunk Q4 GAAP Loss Per Share $0.18

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Splunk Inc:

* . ANNOUNCES FISCAL FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.37

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.18

* QTRLY TOTAL REVENUES WERE $419.7 MILLION, UP 37% YEAR-OVER-YEAR

* QTRLY ‍TOTAL BILLINGS WERE $622.8 MILLION, UP 44% YEAR-OVER-YEAR​

* SEES ‍Q1 TOTAL REVENUES TO BE BETWEEN $295 MILLION AND $297 MILLION​

* SEES FY 2019 ‍CLOUD REVENUES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $160 MILLION​

* Q1 REVENUE VIEW $294.7 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 REVENUE VIEW $390.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.