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BRIEF-Sport Lisboa e Benfica FY 2016/17 net profit rises to 44.5 mln euros YoY
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September 19, 2017 / 4:17 PM / in a month

BRIEF-Sport Lisboa e Benfica FY 2016/17 net profit rises to 44.5 mln euros YoY

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - SPORT LISBOA E BENFICA FUTEBOL SAD:

* FY 2016/17 NET PROFIT 44.5 MILLION EUROS VERSUS 20.4 MILLION EUROS YEAR AGO

* FY 2016/17 OPERATING RESULTS 62.9 MILLION EUROS VERSUS 38.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* FY 2016/17 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED TRANSACTIONS 128.2 MILLION EUROS VERSUS 126.1 MILLION EUROS YEAR AGO

* FY 2016/17 REVENUE FROM PLAYER RELATED TRANSACTIONS 123.0 MILLION EUROS VERSUS 81.9 MILLION EUROS YEAR AGO Source text: bit.ly/2xceuFv

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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