BRIEF-Spur Corp Says HY Franchised Restaurant Sales Declined By 3 pct ‍In South Africa​

Jan 29 (Reuters) - Spur Corporation Ltd:
* IN SOUTH AFRICA, HY FRANCHISED RESTAURANT SALES DECLINED BY 3.0%
* IN SOUTH AFRICA, HY FRANCHISED RESTAURANT SALES DECLINED BY 3.0%, WHILE SALES FROM INTERNATIONAL RESTAURANTS INCREASED BY 1.3% IN RAND TERMS
* FRANCHISED RESTAURANT SALES FOR GROUP DECLINED BY 2.6% TO R3.7 BILLION IN SIX MONTHS TO DECEMBER 2017
* “CANNOT PREDICT IMPACT OF WATER CRISIS IN WESTERN CAPE, WE ARE IMPLEMENTING REMEDIAL STRATEGIES TO LIMIT DAMAGE” Source text for Eikon: Further company coverage: