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February 16, 2018 / 6:37 AM / 2 days ago

BRIEF-SRV Yhtiot Q4 Operating Profit Falls To EUR 11.4 Million ​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - SRV YHTIOT OYJ:

* ‍PROPOSED DIVIDEND PER SHARE IS EUR 0.06 (EUR 0.10).​

* OCT-DEC ‍OPERATIVE OPERATING PROFIT DECREASED TO EUR 14.2 (15.4) MILLION.​

* ‍FULL-YEAR CONSOLIDATED REVENUE FOR 2018 IS EXPECTED TO DECLINE COMPARED WITH 2017 (REVENUE EUR 1,116.1 MILLION).​

* Q4 REVENUE EUR 339.3 MILLION VERSUS EUR 328.7 MILLION YEAR AGO

* 2018 ‍OPERATIVE OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO BE LOWER THAN IN 2017 (OPERATIVE OPERATING PROFIT EUR 28.7 MILLION)​

* ‍AFTER 2018, AN ATYPICAL YEAR, COMPANY ANTICIPATES THAT IT WILL ACHIEVE ITS STRATEGIC EARNINGS LEVEL BY END OF 2022.​

* Q4 OPERATING PROFIT EUR 11.4 MILLION VERSUS EUR 16.2 MILLION YEAR AGO

* ‍IT IS ESTIMATED THAT A TOTAL OF 526 HOUSING UNITS WILL BE COMPLETED IN 2018 (782 IN 2017).​

* ‍IN ADDITION, EARNINGS IN 2018 WILL BE IMPACTED BY LOWER-THAN-EXPECTED MARGINS OF CERTAIN ONGOING PROJECTS.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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