FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 8, 2018 / 11:10 AM / a day ago

BRIEF-Stage Stores Reports Q4 Positive Comparable Sales And EPS Improvement

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Stage Stores Inc:

* STAGE STORES REPORTS FOURTH QUARTER POSITIVE COMPARABLE SALES AND EPS IMPROVEMENT

* IN 2018, WE EXPECT TO DELIVER POSITIVE COMPARABLE SALES

* IN 2018, EXPECT TO SIGNIFICANTLY IMPROVE EBIT, AND GENERATE POSITIVE FREE CASH FLOW

* ‍EXPECTS COMPARABLE SALES OF FLAT TO AN INCREASE OF 2.0% IN FY18​

* FOR FISCAL 2018, SEES NET SALES BETWEEN $1,610 MILLION AND $1,640 MILLION

* ‍SEES FY18 CAPITAL EXPENDITURES OF $30 MILLION​

* FOR FISCAL 2018, SEES LOSS PER DILUTED SHARE BETWEEN $1.35 AND $0.95

* STAGE STORES - FOR FY18, SEES TAX RATE OF 0%, WHEN COMPARED TO 2017, IS EXPECTED TO NEGATIVELY IMPACT 2018 EPS BY $0.36 TO $0.52 PER DILUTED SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.