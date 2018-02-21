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February 21, 2018 / 9:48 PM / a day ago

BRIEF-Stamps.Com Q4 GAAP Earnings Per Share $2.15

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Stamps.Com Inc:

* STAMPS.COM REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $4.68

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $2.15

* Q4 REVENUE ROSE 25 PERCENT TO $132.5 MILLION

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $7.09 TO $8.04

* SEES FY 2018 REVENUE ABOUT $530 MILLION TO $560 MILLION

* EXPECT 2018 NON-GAAP ADJUSTED INCOME PER FULLY DILUTED SHARE TO BE IN A RANGE OF $8.80 TO $9.80

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.72, REVENUE VIEW $120.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.33, REVENUE VIEW $534.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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