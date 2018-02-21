BRIEF-Stamps.Com Q4 GAAP Earnings Per Share $2.15

Feb 21 (Reuters) - Stamps.Com Inc:
* STAMPS.COM REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $4.68
* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $7.09 TO $8.04
* EXPECT 2018 NON-GAAP ADJUSTED INCOME PER FULLY DILUTED SHARE TO BE IN A RANGE OF $8.80 TO $9.80
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.72, REVENUE VIEW $120.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.33, REVENUE VIEW $534.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: