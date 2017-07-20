FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
21 days ago
BRIEF-Star Fitness changes business strategy, announces financial forecasts
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Retail inflation seen picking up in July: Reuters poll
Economy
Retail inflation seen picking up in July: Reuters poll
Thousands attend events for ousted Pakistani PM Sharif
Pakistan
Thousands attend events for ousted Pakistani PM Sharif
Car rams into soldiers in Paris suburb, suspect arrested
WORLD
Car rams into soldiers in Paris suburb, suspect arrested
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 20, 2017 / 12:42 PM / 21 days ago

BRIEF-Star Fitness changes business strategy, announces financial forecasts

1 Min Read

July 20 (Reuters) - STAR FITNESS SA:

* TO SPIN OFF FACTORY IN KUTNO TO SEPARATE COMPANY AND TO LET FACTORY FOR ESTIMATED 70,000 ZLOTYS NET PER MONTH

* SEES NOW EBITDA TO RISE FROM 0.6 MILLION ZLOTYS IN Q3 2017 TO 0.9 MILLION ZLOTYS IN Q1 2018

* SEES NOW REVENUE TO RISE FROM 0.8 MILLION ZLOTYS IN Q3 2017 TO 1 MILLION ZLOTYS IN Q1 2018

* SEES NOW NET PROFIT TO RISE FROM 0.4 MILLION ZLOTYS IN Q3 2017 TO 0.7 MILLION ZLOTYS IN Q1 2018

* TO FOCUS AMONG OTHER THINGS ON BUSINESS CONSULTING AND DESIGN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.