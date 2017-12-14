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BRIEF-Statoil awards subsea contracts worth up to NOK 40 bln
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#Regulatory News
December 14, 2017 / 6:34 AM / 2 days ago

BRIEF-Statoil awards subsea contracts worth up to NOK 40 bln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Statoil Asa:

* ‍STATOIL HAS AWARDED NEW SUBSEA MAINTENANCE FRAMEWORK AGREEMENTS TO AKER SOLUTIONS , TECHNIPFMC AND ONESUBSEA.

* CONTRACTS ARE FOR WORK ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF​

* ‍CONTRACTS HAVE A TOTAL ESTIMATED VALUE OF MORE THAN NOK 8 BILLION AND A DURATION EXTENDING TO 2023.​

* ‍IN ADDITION, CONTRACTS INCLUDE OPTIONS FOR A TOTAL OF 20 YEARS. ESTIMATED TOTAL VALUE WILL BE APPROXIMATELY NOK 40 BILLION, SHOULD ALL OPTIONS WITH ASSUMED SCOPE OF WORK BE EXERCISED.​

* ‍NEW AGREEMENTS APPLY TO STATOIL-OPERATED SUBSEA WELLS ON NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF WITH EQUIPMENT FROM AFOREMENTIONED SUPPLIERS AND INCLUDE MAINTENANCE OF EQUIPMENT BELONGING TO MORE THAN 500 WELLS.​

* ‍FIGURES INCLUDE PLANNED WELLS IN FIELD DEVELOPMENTS OF JOHAN CASTBERG AND SNORRE EXPANSION PROJECT.​ Further company coverage: (Reporting By Joachim Dagenborg)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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