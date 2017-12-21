FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Statoil's Snorre field extension cost slightly exceeds NOK 19 bln
Sections
Featured
India to become world's fifth largest economy in 2018
Top News
India to become world's fifth largest economy in 2018
Anderson 'gutted' for hapless debutant Curran
Cricket
Anderson 'gutted' for hapless debutant Curran
Financial crisis leaves Rio ballerinas struggling
Editor's picks
Financial crisis leaves Rio ballerinas struggling
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 21, 2017 / 6:26 AM / 5 days ago

BRIEF-Statoil's Snorre field extension cost slightly exceeds NOK 19 bln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Statoil Asa:

* STATOIL: INVESTING IN 25 MORE YEARS ON THE SNORRE FIELD - INVESTING IN 25 MORE YEARS ON THE SNORRE FIELD - STATOIL.COM

* ‍INVESTMENT WILL INCREASE RECOVERY FROM SNORRE FIELD BY CLOSE TO 200 MILLION BARRELS​

* ‍CONTRACTS WORTH UP TO NOK 9 BILLION WILL BE AWARDED​

* ‍INVESTMENT COSTS SLIGHTLY EXCEED NOK 19 BILLION​

* ‍PDO INVOLVES A COMPREHENSIVE SUBSEA DEVELOPMENT, UPGRADING OF SNORRE A INSTALLATION, INCREASED GAS INJECTION AND GAS IMPORT FOR INJECTION​

* ‍ALSO SIGNING CONTRACTS FOR SUBSEA PRODUCTION SYSTEM WITH TECHNIPFMC, FABRICATION AND INSTALLATION OF PIPELINE BUNDLE SYSTEM WITH SUBSEA 7, MODIFICATION WORK ON SNORRE A WITH AIBEL AND A RIG WITH TRANSOCEAN​

* ‍ALL CONTRACTS ARE SUBJECT TO FINAL APPROVAL OF PDO BY NORWEGIAN AUTHORITIES​ Source text: bit.ly/2BSj2Dp Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.