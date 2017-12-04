BRIEF-Steadfast Group To Acquire 100% Of Whitbread Insurance Group For $95 Million‍​

Dec 4 (Reuters) - Steadfast Group Ltd:
* TO ACQUIRE 100% OF WHITBREAD INSURANCE GROUP FOR A PRICE OF $95 MILLION
* ACQUISITION IS EXPECTED TO BE EARNINGS ACCRETIVE IN FY18
* UNDERLYING EPS (NPAT) ACCRETION IS EXPECTED TO BE ABOUT 3% IN FY18 ON AN ANNUALISED BASIS
* CO INTENDS TO FUND WHITBREAD ACQUISITION THROUGH UNDERWRITTEN INSTITUTIONAL PLACEMENT OF $100 MILLION TO EXISTING AND NEW SHAREHOLDERS
* EXPECTED THAT CO‘S SHARES WILL REMAIN IN TRADING HALT WHILE PLACEMENT IS CONDUCTED UNTIL 5 DECEMBER 2017
* CO INTENDS TO RAISE A MAXIMUM OF $25 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: