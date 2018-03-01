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March 1, 2018 / 2:46 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Steinhoff Investment Says Theunie Lategan Resigned As Director

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Steinhoff Investment Holdings Limited:

* THEUNIE LATEGAN HAS RESIGNED AS DIRECTOR OF CO WITH IMMEDIATE EFFECT​

* ‍BOARD MUST STILL CONSIDER PREFERENCE SHARES DIVIDEND DECLARATION FOR PERIOD ENDING 31 DECEMBER 2017​

* WAS REQUIRED TO PUBLISH ITS CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2017 BY 28 FEBRUARY 2018

* JSE CONFIRMED THAT IT HAS SUSPENDED TRADING OF PREFERENCE SHARES DUE TO COMPANY’S FAILURE TO SUBMIT REQUISITE STATEMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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