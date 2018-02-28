BRIEF-Steinhoff Reports Q1 Total Retail Revenue Of 4.86 Bln Euros‍​

Feb 28 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :
* Q1 TOTAL RETAIL REVENUE AS REPORTED 4.86 BILLION EUROS VERSUS 5.1 BILLION EUROS
* “WE ARE WORKING HARD TO UNCOVER THE TRUTH AND TO PROSECUTE WRONGDOING”- CHAIRPERSON
* “WE ARE COOPERATING FULLY WITH REGULATORS AND WILL CONTINUE TO DO SO”- CHAIRPERSON
* ERM BUSINESS HAS INCREASED REVENUE IN Q1 BY 1 PERCENT TO 683 MILLION EUROS ON A PRO FORMA BASIS
* STAR ACHIEVED Q1 REVENUE GROWTH OF 8 PERCENT TO 1,143 MILLION EUROS VERSUS 1,06 MILLION EUROS YEAR AGO
* STAR IS PLANNING TO OPEN 350 STORES DURING FY 2018 INCLUDING OPENED IN Q1
* FOLLOWING EVENTS OF EARLY DECEMBER 2017, “ESSENTIAL WORKING CAPITAL, ESPECIALLY IN ITS BUSINESSES OUTSIDE OF SOUTH AFRICA, LARGELY DRIED UP” Source text for Eikon: Further company coverage: