BRIEF-Steinhoff says 2015 accounts to be restated

Jan 2 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :
* DGAP-NEWS: STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. : RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS OF SUBSIDIARY COMPANIES
* INTERNAL REVIEW OF ACCOUNTING IRREGULARITIES BY MANAGEMENT TEAM AND PWC INVESTIGATION ARE PROGRESSING
* CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION WILL BE ACCOMPANIED BY A RESTATED COMPARATIVE 2015 STATEMENT
* RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS OF STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED FOR YEARS PRIOR TO 2015 IS LIKELY TO BE REQUIRED
* DOES NOT BELIEVE THAT RESTATEMENTS WILL APPLY TO STEINHOFF SERVICES LIMITED Further company coverage: