FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Steinhoff says allegations on company by OM & MW are "unfounded"
Sections
Featured
China to continue opening its economy, deepen reforms: Xi
China
China to continue opening its economy, deepen reforms: Xi
After victory over Islamic State in Raqqa, Kurds face tricky peace
Syria
After victory over Islamic State in Raqqa, Kurds face tricky peace
GRAPHIC: Central bank watching and currency bets
Markets
GRAPHIC: Central bank watching and currency bets
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
September 18, 2017 / 7:34 AM / in a month

BRIEF-Steinhoff says allegations on company by OM & MW are "unfounded"

Reuters Staff

2 Min Read

Sept 18 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Ltd :

* STEINHOFF - INFORMS THAT IN THE COURSE OF A DISPUTE WITH FORMER JV PARTNER THE CO RECEIVED A PETITION BY OM HANDELS GMBH AND MW HANDELS GMBH

* STEINHOFF - PETITION FOR AN ANNUAL ACCOUNTS PROCEEDING BEFORE THE ENTERPRISE CHAMBER OF THE AMSTERDAM COURT OF APPEAL

* OM & MW ARE OWNED BY THE PREVIOUS JOINT VENTURE PARTNER. A

* HEARING IS SCHEDULED FOR THURSDAY, 21 SEPTEMBER 2017

* STEINHOFF SAYS CEO MARKUS JOOSTE IS CONFIDENT THAT THE PETITION WILL BE DISMISSED

* STEINHOFF - “THE ALLEGATIONS BROUGHT IN AGAINST STEINHOFF ARE UNFOUNDED AND REJECTED BY STEINHOFF” - CEO

* STEINHOFF SAYS HAS APPOINTED LEGAL AND EXTERNAL AUDIT FIRMS IN GERMANY TO INVESTIGATE THE MATTER INDEPENDENTLY

* STEINHOFF SAYS HAS APPOINTED LEGAL AND EXTERNAL AUDIT HAVE CONCLUDED THAT NO EVIDENCE EXISTS OF ANY WRONGDOING

* STEINHOFF SAYS SEES ITSELF IN A STRONG POSITION AND WELCOMES THE OPPORTUNITY TO FORMALLY DISPROVE THESE ALLEGATIONS Source text for Eikon: (bit.ly/2xbtwJc) Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.