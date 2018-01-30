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January 30, 2018 / 11:11 AM / in a day

BRIEF-Steinhoff Says Continues To Work with ‍PwC in Relation To Accounting Irregularities

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :

* ‍PWC CONTINUES TO WORK WITH COMPANY AND ITS LEGAL ADVISERS IN RELATION TO ACCOUNTING IRREGULARITIES

* ‍INFORMED DUTCH AUTHORITY FOR FINANCIAL MARKETS THAT IT WILL NOT PUBLISH 2017 CONSOLIDATED ACCOUNTS BY 31 JANUARY 2018​

* ‍COMPANY‘S ISSUED ORDINARY SHARES WILL CONTINUE TO BE LISTED AND TRADE ON FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE​

* WILL PROVIDE AN UPDATE ON PROGRESS OF ACCOUNTING ENQUIRIES AND AVAILABILITY OF 2017 CONSOLIDATED ACCOUNTS AS SOON AS IT IS ABLE TO DO SO​

* RECEIVED A COMPLIANCE NOTICE FROM CIPC, CONFIRMING REQUIREMENTS THAT CO SHOULD TAKE STEPS TO INVESTIGATE PREVIOUSLY REPORTED ACCOUNTING IRREGULARITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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