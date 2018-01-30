BRIEF-Steinhoff Says Continues To Work with ‍PwC in Relation To Accounting Irregularities

Jan 30 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :
* PWC CONTINUES TO WORK WITH COMPANY AND ITS LEGAL ADVISERS IN RELATION TO ACCOUNTING IRREGULARITIES
* INFORMED DUTCH AUTHORITY FOR FINANCIAL MARKETS THAT IT WILL NOT PUBLISH 2017 CONSOLIDATED ACCOUNTS BY 31 JANUARY 2018
* COMPANY‘S ISSUED ORDINARY SHARES WILL CONTINUE TO BE LISTED AND TRADE ON FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE
* WILL PROVIDE AN UPDATE ON PROGRESS OF ACCOUNTING ENQUIRIES AND AVAILABILITY OF 2017 CONSOLIDATED ACCOUNTS AS SOON AS IT IS ABLE TO DO SO
* RECEIVED A COMPLIANCE NOTICE FROM CIPC, CONFIRMING REQUIREMENTS THAT CO SHOULD TAKE STEPS TO INVESTIGATE PREVIOUSLY REPORTED ACCOUNTING IRREGULARITIES Source text for Eikon: Further company coverage: