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January 22, 2018 / 6:07 AM / 2 days ago

BRIEF-Steinhoff To Place 29.5 Mln Shares In PSG Group Limited

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Steinhoff International Holdings NV :

* STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. : LAUNCH OF PLACING OF SHARES IN PSG GROUP LIMITED

* SAYS ‍HAS DECIDED TO LAUNCH AN ACCELERATED BOOKBUILD IN ORDER TO PLACE APPROXIMATELY 29.5 MILLION ORDINARY SHARES IN PSG GROUP LIMITED​

* ‍SAYS IF ACCEPTABLE PRICING IS NOT ACHIEVED, IN SOLE DISCRETION OF COMPANY, PLACING WILL NOT GO AHEAD​

* SAYS ‍PRICING AND ALLOCATIONS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING CLOSING OF BOOK​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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