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#Consumer Goods and Retail
November 16, 2017 / 10:13 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Stockmann refinances its long-term credit facilities

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 16 (Reuters) - STOCKMANN OYJ ABP:

* STOCKMANN REFINANCES ITS LONG-TERM CREDIT FACILITIES, CONSIDERS THE ISSUANCE OF NEW NOTES AND ANNOUNCES A CONSENT SOLICITATION OF ITS NOTES DUE 2018

* ‍AGREED ON REFINANCING OF ITS LONG-TERM CREDIT FACILITIES.​

* ‍NEW CREDIT FACILITIES ARE TO REPLACE EXISTING EUR 700 MILLION BILATERAL CREDIT FACILITIES​

* STOCKMANN OYJ ABP - ‍NEW CREDIT FACILITIES ARE TO REPLACE EXISTING EUR 700 MILLION BILATERAL CREDIT FACILITIES​

* ‍A EUR 650 MILLION SECURED TERM AND REVOLVING CREDIT FACILITIES AGREEMENT HAS BEEN SIGNED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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