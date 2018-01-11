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BRIEF-Stockmann Says FY2017 Operating Profit Will Not Reach Profit Guidance
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#Consumer Goods and Retail
January 11, 2018 / 2:36 PM / a day ago

BRIEF-Stockmann Says FY2017 Operating Profit Will Not Reach Profit Guidance

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - STOCKMANN OYJ ABP:

* PRELIMINARY INFORMATION ON STOCKMANN‘S REVENUE AND OPERATING PROFIT IN 2017

* SAYS ‍REVENUE WAS APPROXIMATELY EUR 315 MILLION IN Q4 OF 2017​

* ACC TO ‍PRELIMINARY FINANCIAL INFORMATION, STOCKMANN GROUP‘S REVENUE WAS APPROXIMATELY EUR 315 MILLION IN Q4 OF 2017​

* ‍GROUP‘S REVENUE FOR FULL YEAR 2017 AMOUNTED TO APPROXIMATELY EUR 1 056 MILLION, DOWN BY 1% IN COMPARABLE BUSINESSES.​

* ‍STOCKMANN GROUP‘S OPERATING PROFIT FOR 2017 WILL NOT REACH PROFIT GUIDANCE PUBLISHED ON 26 SEPTEMBER 2017​

* ‍COSTS IN STOCKMANN‘S OPERATIONS WERE ALSO HIGHER THAN TARGETED IN Q4.​

* SHARES FALL 4 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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