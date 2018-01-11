BRIEF-Stockmann Says FY2017 Operating Profit Will Not Reach Profit Guidance

Jan 11 (Reuters) - STOCKMANN OYJ ABP:
* PRELIMINARY INFORMATION ON STOCKMANN‘S REVENUE AND OPERATING PROFIT IN 2017
* SAYS REVENUE WAS APPROXIMATELY EUR 315 MILLION IN Q4 OF 2017
* ACC TO PRELIMINARY FINANCIAL INFORMATION, STOCKMANN GROUP‘S REVENUE WAS APPROXIMATELY EUR 315 MILLION IN Q4 OF 2017
* GROUP‘S REVENUE FOR FULL YEAR 2017 AMOUNTED TO APPROXIMATELY EUR 1 056 MILLION, DOWN BY 1% IN COMPARABLE BUSINESSES.
* STOCKMANN GROUP‘S OPERATING PROFIT FOR 2017 WILL NOT REACH PROFIT GUIDANCE PUBLISHED ON 26 SEPTEMBER 2017
* COSTS IN STOCKMANN‘S OPERATIONS WERE ALSO HIGHER THAN TARGETED IN Q4.
* SHARES FALL 4 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)