BRIEF-Stockmann to sell its Delicatessen business in Finland

June 30 (Reuters) - STOCKMANN OYJ ABP:
* STOCKMANN TO SELL ITS DELICATESSEN BUSINESS IN FINLAND TO S GROUP - STOCKMANN DELICATESSEN STORES WILL REMAIN IN ALL DEPARTMENT STORES
* DEBT-FREE TRANSACTION PRICE, EUR 27 MILLION, WILL BE PAID IN CASH AT TIME OF CLOSING
* TRANSACTION WILL IMPROVE STOCKMANN GROUP'S PROFITABILITY FROM 2018 ONWARDS
* IF APPROVAL IS GRANTED DURING 2017, TRANSACTION CAN BE COMPLETED ON DEC. 31
* TRANSACTION WILL HAVE A POSITIVE CASH FLOW EFFECT OF AROUND 20 MILLION WITH ONE-TIME CAPITAL GAIN OF AROUND 3 MILLION FROM TRANSACTION
* OUTLOOK FOR 2017 REMAINS UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)