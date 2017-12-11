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BRIEF-Strategic Value Partners Had Discussions With Chairman Of Penn Virginia’S Board
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December 11, 2017 / 10:51 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Strategic Value Partners Had Discussions With Chairman Of Penn Virginia’S Board

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Penn Virginia Corp:

* STRATEGIC VALUE PARTNERS-SAYS HAD DISCUSSIONS WITH CHAIRMAN OF PENN VIRGINIA’S BOARD REGARDING PERFORMANCE, OPERATION OF BUSINESS, ONGOING PROSPECTS

* STRATEGIC VALUE PARTNERS SAYS IN THE MEETING WITH CHAIRMAN OF PENN VIRGINIA, HAVE EXPRESSED DISSATISFACTION WITH CO, AND DISCUSSIONS ARE CONTINUING

* STRATEGIC VALUE PARTNERS REPORTS 10.2 PERCENT STAKE IN PENN VIRGINIA CORP AS OF DECEMBER 6 - SEC FILING Source text: [bit.ly/2kZQT6O] Further company coverage:

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