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BRIEF-Summit Therapeutics enters exclusive licence agreement with Eurofarma Laboratórios
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#Healthcare
December 21, 2017 / 7:41 AM / 5 days ago

BRIEF-Summit Therapeutics enters exclusive licence agreement with Eurofarma Laboratórios

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Summit Therapeutics Plc:

* SUMMIT THERAPEUTICS PLC HAS ENTERED INTO AN EXCLUSIVE LICENCE AND COMMERCIALISATION AGREEMENT WITH EUROFARMA LABORATÓRIOS SA

* AGREEMENT GRANTS EUROFARMA LABORATÓRIOS SA RIGHTS IN LATIN AMERICA TO SUMMIT‘S PRECISION ANTIBIOTIC RIDINILAZOLE IN DEVELOPMENT FOR THE TREATMENT OF CDI

* SUMMIT RETAINS COMMERCIALISATION RIGHTS IN ALL OTHER COUNTRIES

* RIDINILAZOLE IS A TARGETED ANTIBIOTIC THAT HAS THE POTENTIAL AS A FRONTLINE THERAPY TO TREAT INITIAL INFECTION AND PRESERVE PATIENTS’ MICROBIOMES TO REDUCE THE RATE OF RECURRENT CDI Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Pamela Barbaglia)

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