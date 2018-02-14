FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Financials
February 14, 2018 / 11:38 AM / a day ago

BRIEF-Sunac China Holdings Updates On Investment in Leshi Internet

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Sunac China Holdings Ltd:

* REFERS TO INVESTMENT BY CO IN AGGREGATE AMOUNT OF ABOUT RMB15.041 BILLION IN LESHI INTERNET, LESHI ZHIXIN AND LESHI PICTURES​

* ‍BELIEVES THAT COMMERCIAL TERMS OF INVESTMENT WILL NOT BE AMENDED AS RESULT OF TERMINATION OF RESTRUCTURING PROPOSAL

* INVESTMENT WILL NOT BE WITHDRAWN OR TERMINATED

* LESHI INTERNET HAD PUBLISHED AN ANNOUNCEMENT IN JAN ANNOUNCING ITS DECISION TO TERMINATE RESTRUCTURING PROPOSAL

* ON 19 JAN 2018, LESHI INTERNET ANNOUNCED ITS DECISION TO TERMINATE RESTRUCTURING PROPOSAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.