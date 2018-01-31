BRIEF-Suncoke Energy Inc Qtrly Earnings Per Common Share $ 2.05

Jan 31 (Reuters) - Suncoke Energy Inc:
* SUNCOKE ENERGY, INC. ANNOUNCES FULL-YEAR 2017 RESULTS AT TOP END OF GUIDANCE RANGE AND PROVIDES GUIDANCE FOR FURTHER IMPROVEMENT IN 2018
* 2018 DOMESTIC COKE PRODUCTION IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 3.9 MILLION TONS
* SEES 2018 CONSOLIDATED ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE BETWEEN $240 MILLION TO $255 MILLION
* CAPITAL EXPENDITURES ARE PROJECTED TO BE APPROXIMATELY $95 MILLION FOR 2018
* 2018 CASH GENERATED BY OPERATIONS IS ESTIMATED TO BE BETWEEN $150 MILLION AND $165 MILLION
* 2018 ADJUSTED EBITDA ATTRIBUTABLE TO SXC IS EXPECTED TO BE BETWEEN $160 MILLION AND $171 MILLION
* QTRLY EARNINGS ATTRIBUTABLE TO SUNCOKE ENERGY, INC. PER COMMON SHARE $ 2.05
* QTRLY TOTAL REVENUES $359.6 MILLION VERSUS $325.6 MILLION
* Q4, FY NET INCOME DRIVEN PRIMARILY BY TAX BENEFITS OF ABOUT $125 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: