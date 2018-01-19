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January 19, 2018 / 11:08 AM / a day ago

BRIEF-SunTrust Q4 Earnings Per Share $1.48

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Suntrust Banks Inc:

* SUNTRUST REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 REVENUE $2.3 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $2.3 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.48

* - ‍NET INTEREST MARGIN WAS 3.17% IN CURRENT QUARTER, UP 2 BASIS POINTS SEQUENTIALLY AND UP 17 BASIS POINTS COMPARED TO PRIOR YEAR​

* SUNTRUST BANKS - QTRLY REPORTED NET INCOME AVAILABLE TO SHAREHOLDERS INCLUDES $0.39 PER SHARE OF NET DISCRETE BENEFITS

* SUNTRUST BANKS QTRLY NET CHARGE-OFFS $107 MILLION, DOWN $29 MILLION FROM LAST YEAR

* - ‍COMMON EQUITY TIER 1 RATIO WAS ESTIMATED TO BE 9.8% AS OF DECEMBER 31, 2017, AND 9.6% ON A FULLY PHASED-IN BASIS​

* - ‍QTR-END TANGIBLE BOOK VALUE PER COMMON SHARE WAS $34.82, UP 1% FROM SEPT 30, 2017​

* SUNTRUST BANKS QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES $79 MILLION, DOWN $41 MILLION SEQUENTIALLY DUE PRIMARILY TO PRIOR QUARTER RESERVE BUILD RELATED TO HURRICANES

* - ‍NET INTEREST INCOME WAS $1.5 BILLION FOR CURRENT QUARTER, AN INCREASE OF $5 MILLION COMPARED TO PRIOR QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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