BRIEF-SunTrust Q4 Earnings Per Share $1.48

Jan 19 (Reuters) - Suntrust Banks Inc:
* SUNTRUST REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* - NET INTEREST MARGIN WAS 3.17% IN CURRENT QUARTER, UP 2 BASIS POINTS SEQUENTIALLY AND UP 17 BASIS POINTS COMPARED TO PRIOR YEAR
* SUNTRUST BANKS - QTRLY REPORTED NET INCOME AVAILABLE TO SHAREHOLDERS INCLUDES $0.39 PER SHARE OF NET DISCRETE BENEFITS
* SUNTRUST BANKS QTRLY NET CHARGE-OFFS $107 MILLION, DOWN $29 MILLION FROM LAST YEAR
* - COMMON EQUITY TIER 1 RATIO WAS ESTIMATED TO BE 9.8% AS OF DECEMBER 31, 2017, AND 9.6% ON A FULLY PHASED-IN BASIS
* - QTR-END TANGIBLE BOOK VALUE PER COMMON SHARE WAS $34.82, UP 1% FROM SEPT 30, 2017
* SUNTRUST BANKS QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES $79 MILLION, DOWN $41 MILLION SEQUENTIALLY DUE PRIMARILY TO PRIOR QUARTER RESERVE BUILD RELATED TO HURRICANES
* - NET INTEREST INCOME WAS $1.5 BILLION FOR CURRENT QUARTER, AN INCREASE OF $5 MILLION COMPARED TO PRIOR QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: