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February 7, 2018 / 6:19 AM / a day ago

BRIEF-Suomen Hoivatilat Preliminary 2017 Operational Result At About EUR 5.4 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Suomen Hoivatilat Oyj:

* REG-SUOMEN HOIVATILAT OYJ: PREMILINARY INFORMATION ON SUOMEN HOIVATILAT‘S 2017 FINANCIALS: REVENUE AND OPERATIONAL RESULT HIGHER THAN EXPECTED

* ‍EXPECTS ITS TOTAL REVENUE TO REACH APPROXIMATELY 12,4 MILLION EUROS IN 2017.​

* 2017 ‍OPERATIONAL RESULT IS ESTIMATED TO BE APPROXIMATELY 5,4 MILLION EUROS​

* PREVIOUSLY ‍EXPECTED ITS TOTAL REVENUE TO REACH AT LEAST 12 MILLION EUROS IN 2017​

* ‍PREVIOUSLY 2017 OPERATIONAL RESULT WAS ESTIMATED TO BE FIVE MILLION EUROS.​

* ‍FAIR VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES AT END OF 2017 IS ESTIMATED TO BE APPROXIMATELY 247 MILLION EUROS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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