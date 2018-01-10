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BRIEF-Superdry Says H1 Pretax Profit At 9.1 Mln Stg​
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#Consumer Goods and Retail
January 10, 2018 / 7:38 AM / a day ago

BRIEF-Superdry Says H1 Pretax Profit At 9.1 Mln Stg​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Superdry Plc:

* SUPERDRY PLC - H1 PRETAX PROFIT 9.1 MILLION STG VERSUS 12.7 MILLION STG YEAR AGO

* SUPERDRY PLC - H1 UNDERLYING PRETAX PROFIT ROSE 20.5 PERCENT TO 25.3 MILLION STG

* SUPERDRY PLC - INTERIM DIVIDEND 9.3 PENCEPER SHARE

* SUPERDRY PLC - H1 GROUP REVENUE UP 20.4% TO 402.0 MILLION STG

* SUPERDRY - “‍TRADING DURING Q3 HAS ALSO BEEN SOLID”​

* SUPERDRY PLC - H1 RETAIL REVENUE UP 12.8% TO 242.7 MILLION STG

* SUPERDRY - “‍IN NEAR TERM EACH OF GROUP‘S CHANNELS ARE WELL POSITIONED TO DELIVER FURTHER PROFITABLE GROWTH”​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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