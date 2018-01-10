BRIEF-Supervalu Inc Q3 Sales $3.94 Billion

Jan 10 (Reuters) - Supervalu Inc:
* - QTRLY RETAIL IDENTICAL STORE SALES WERE NEGATIVE 3.5 PERCENT
* - CURRENTLY EXPECTS NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS TO BE IN RANGE OF LOSS OF $20 MILLION TO $2 MILLION EARNINGS FOR 2018
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.47 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.61 FROM CONTINUING OPERATIONS INCLUDING ITEMS
* SUPERVALU - NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS OUTLOOK FOR 2018 INCLUDES NON-CASH CHARGE OF $35 MILLION TO $45 MILLION ANTICIPATED TO BE MADE IN Q4
* - EXPECTS NEWLY ENACTED FEDERAL TAX LEGISLATION TO REDUCE FUTURE CASH TAXES, ALTHOUGH CO IS STILL EVALUATING FAVORABLE IMPACT
* SUPERVALU - Q3 ADJUSTED NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS INCLUDED DISCRETE TAX BENEFIT THAT CONTRIBUTED ABOUT $0.30 TO NET EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS/DILUTED SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: