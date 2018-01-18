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January 18, 2018 / 5:27 PM / a day ago

BRIEF-Sygnity Posts Prelim. FY Net Loss At 123.3 Mln Zlotys, Corrects Figures For Previous Years

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Sygnity SA:

* PRELIM. 2016/2017 NET LOSS AT 123.3 MILLION ZLOTYS

* PRELIM. 2016/2017 OPERATING LOSS AT 124.9 MILLION ZLOTYS ON REVENUE OF 322.3 MILLION ZLOTYS

* PROVISIONALLY CORRECTS FY 2015/2016, FY 2014/2015 FINANCIAL STATEMENTS TO ACCOUNT RETROSPECTIVELY FOR PUBLIC ADMINISTRATION PROJECT

* FINAL CORRECTED FIGURES WILL BE PUBLISHED ON JAN 30 IN CO FULL YEAR REPORT

* PROVISIONALLY CORRECTS FY 2015/2016 NET RESULT TO LOSS OF 26.6 MILLION ZLOTYS AND FY 2014/15 NET RESULT TO LOSS OF 40.5 MILLION ZLOTYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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