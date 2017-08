July 28 (Reuters) - SYGNITY SA

* SIGNS ABOUT 31 MILLION ZLOTY GROSS DEAL WITH MINISTRY OF FAMILY, LABOUR AND SOCIAL POLICY (MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) ON SOFTWARE DEVELOPMENT OF ‍SYRIUSZSTD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)