BRIEF-Taiwan Central Bank Sees Current Inflationary Pressures And Future Outlook As Very Stable - C.Bank Governor

Dec 21 (Reuters) -
* TAIWAN CENTRAL BANK SAYS CURRENT INFLATION STABLE, OUTLOOK MILD
* TAIWAN CENTRAL BANK SEES 2018 OUTPUT GAP STILL IN NEGATIVE TERRITORY
* TAIWAN CENTRAL BANK SCHEDULED 2018 RATE DECISION MEETINGS ON MARCH 22, JUNE 21, SEPT 27 AND DEC 20
* TAIWAN CENTRAL BANK SAYS IT WILL MAINTAIN APPROPRIATE LOOSE MONETARY POLICY
* TAIWAN CENTRAL BANK SAYS MARKET SUPPLY, DEMAND DETERMINE TAIWAN DOLLAR EXCHANGE RATE
* TAIWAN CENTRAL BANK SAYS RECENT APPRECIATION OF TAIWAN DOLLAR IS TIGHTENING FINANCIAL CONDITION INDEX
* TAIWAN CENTRAL BANK SEES HIGH UNCERTAINTIES IN INTERNATIONAL ECONOMY AND FINANCIAL CONDITIONS IN 2018
* TAIWAN CENTRAL BANK GOVERNOR PERNG FAI-NAN SAYS UNIVERSALLY DECIDED NO CHANGE IN INTEREST RATE
* TAIWAN CENTRAL BANK SEES CURRENT INFLATIONARY PRESSURES AND FUTURE OUTLOOK AS VERY STABLE - C.BANK GOVERNOR Source text for Eikon: bit.ly/2BUYb2A (Reporting by Jess Macy Yu and Liang-sa Loh)