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#Regulatory News
January 25, 2018 / 8:18 AM / a day ago

BRIEF-Tal Education Group Reports Non-GAAP Net Income Of $0.09/ADS

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Tal Education Group:

* ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD FISCAL QUARTER ENDED NOVEMBER 30, 2017

* SEES Q4 2018 REVENUE $474.5 MILLION TO $480.8 MILLION

* SEES Q4 2018 REVENUE UP 50 TO 52 PERCENT

* Q3 REVENUE $433.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $420.4 MILLION

* ‍QTRLY DILUTED NET INCOME PER AMERICAN DEPOSITARY SHARE US$0.07​

* QTRLY NON-GAAP DILUTED NET INCOME PER ADS, WHICH EXCLUDED SHARE-BASED COMPENSATION EXPENSES WAS US$0.09‍​

* ‍QTRLY TOTAL STUDENT ENROLLMENTS INCREASED BY 85.0% YEAR-OVER-YEAR TO APPROXIMATELY 1.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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