BRIEF-Tallgrass Energy GP And Tallgrass Energy Partners Announce Acquisitions

Feb 7 (Reuters) - Tallgrass Energy Partners Lp:
* TALLGRASS ENERGY GP AND TALLGRASS ENERGY PARTNERS ANNOUNCE ACQUISITIONS AND THE EVALUATION OF TALLGRASS ENERGY ORGANIZATIONAL STRUCTURE
* TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP - BEGINNING AN EVALUATION OF POTENTIAL REORGANIZATION ALTERNATIVES INVOLVING TEGP AND TEP
* TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP - ON FEB. 7, 2018, TALLGRASS DEVELOPMENT LP MERGED INTO A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF TALLGRASS EQUITY
* TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP - EVALUATING POTENTIAL REORGANIZATION TRANSACTIONS
* TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP - TEP ACQUIRED A 2% MEMBERSHIP INTEREST IN PONY EXPRESS AND ADMINISTRATIVE ASSETS FOR ABOUT $60 MILLION
* TALLGRASS ENERGY PARTNERS - DUE TO TALLGRASS DEVELOPMENT DEAL, TALLGRASS EQUITY GOT 25.01% MEMBERSHIP INTEREST IN REX, 5.6 MILLION TEP COMMON UNITS
* TALLGRASS ENERGY - TO RECOMMEND TO BOARD OF TEGP‘S GENERAL PARTNER TO INCREASE QTRLY DISTRIBUTIONS FOR Q1, Q2 BY ABOUT $0.12 /CLASS A SHARE
* TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP - FOR TD DEAL, TEGP AND TALLGRASS EQUITY ISSUED 276 MILLION UNREGISTERED TEGP CLASS B SHARES AND TALLGRASS EQUITY UNITS Source text for Eikon: Further company coverage: