FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
February 7, 2018 / 11:54 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Tallgrass Energy Partners Announces Acquisition Expanding Water Infrastructure Footprint Into The Bakken

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Tallgrass Energy Partners Lp:

* TALLGRASS ENERGY PARTNERS ANNOUNCES ACQUISITION EXPANDING WATER INFRASTRUCTURE FOOTPRINT INTO THE BAKKEN

* TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP - DEAL FOR APPROXIMATELY $95 MILLION

* TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP - ANTICIPATES THAT BNN WILL SPEND AN ADDITIONAL APPROXIMATELY $45 MILLION IN 2018

* TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP - ONCE ADDITIONAL INFRASTRUCTURE IS COMPLETED, CO EXPECTS TOTAL INVESTMENT WILL APPROXIMATE A 5 TIMES CASH FLOW MULTIPLE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.