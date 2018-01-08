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BRIEF-Tallgrass Energy Partners Says Board Of Co's General Partner Declared Qtrly Cash Distribution Of $0.965/Common Unit For Q4 2017
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#Regulatory News
January 8, 2018 / 9:36 PM / in 13 hours

BRIEF-Tallgrass Energy Partners Says Board Of Co's General Partner Declared Qtrly Cash Distribution Of $0.965/Common Unit For Q4 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Tallgrass Energy Gp Lp:

* TALLGRASS ENERGY PARTNERS - BOARD OF CO‘S GENERAL PARTNER DECLARED QTRLY CASH DISTRIBUTION OF $0.965/COMMON UNIT FOR Q4 2017, UP 2.1 PERCENT SEQUENTIALLY

* TALLGRASS ENERGY PARTNERS - BOARD OF TALLGRASS ENERGY GP LP‘S GENERAL PARTNER DECLARED QTRLY CASH DISTRIBUTION OF $0.3675/CLASS A SHARE FOR Q4 2017

* TALLGRASS ENERGY PARTNERS - TALLGRASS ENERGY GP LP‘S GENERAL PARTNER‘S Q4 2017 CASH DISTRIBUTION OF $0.3675/CLASS A SHARE IS UP 3.5 PERCENT SEQUENTIALLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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