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BRIEF-TCI Fund Management says BoE, FCA need to intervene in LSE board issues
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November 21, 2017 / 4:47 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-TCI Fund Management says BoE, FCA need to intervene in LSE board issues

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - TCI Fund Management Ltd:

* TCI FUND MANAGEMENT LTD ISSUES STATEMENT REGARDING LSE‍​

* SAYS “APPEARS TO US THAT XAVIER ROLET IS BEING IMPROPERLY THREATENED BY THE BOARD”

* “IT WOULD BE INAPPRO‍​PRIATE FOR BOARD TO UNDERTAKE CHARACTER ASSASSINATION OF ROLET IN SHAREHOLDER CIRCULAR REQUIRED FOR UPCOMING GENERAL MEETING” ‍​

* SAYS INSIST THAT NON-EXECUTIVE DIRECTORS OF LSE BOARD IMMEDIATELY PROVIDE FCA AND GOVERNOR OF BOE WITH FULL DETAILS OF THE SITUATION

* SAYS BANK OF ENGLAND AND THE FCA BOTH NEED TO IMMEDIATELY INTERVENE TO INSTRUCT THE LSE BOARD TO APPOINT A NEW CHAIRMAN Further company coverage:

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