BRIEF-TCW Group Says Nippon Life To Acquire 24.75 Pct Stake In Co From Carlyle Group

Dec 1 (Reuters) - TCW GROUP:
* NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY TO MAKE STRATEGIC INVESTMENT IN TCW GROUP
* THE TCW GROUP SAYS NIPPON LIFE TO ACQUIRE 24.75% STAKE IN TCW FROM THE CARLYLE GROUP
* THE TCW GROUP SAYS UPON THE CLOSE OF THE TRANSACTION, TCW’S EMPLOYEE OWNERSHIP WILL INCREASE TO 44.07%
* THE TCW GROUP SAYS CARLYLE TO MAINTAIN A 31.18% STAKE IN TCW THROUGH CARLYLE GLOBAL PARTNERS
* THE TCW GROUP - FINANCIAL TERMS OF THE TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED
* THE TCW GROUP SAYS UPON CLOSE OF TRANSACTION, TCW’S EMPLOYEE OWNERSHIP WILL INCREASE TO 44.07% Source text for Eikon: Further company coverage: