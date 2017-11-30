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November 30, 2017 / 11:43 AM / a day ago

BRIEF-TD Bank Group Q4 EPS C$1.42

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Toronto-Dominion Bank:

* TD BANK GROUP REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $1.42

* - QTRLY ‍ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE $1.36​

* - QTRLY NET INTEREST INCOME $5,330 MILLION VERSUS $5,072 MILLION

* - ‍TD‘S COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO ON A BASEL III FULLY PHASED-IN BASIS WAS 10.7% AT QUARTER-END, VERSUS 11.0% LAST QUARTER​

* - ‍CHARGES ASSOCIATED WITH SCOTTRADE TRANSACTION OF $46 MILLION IN QUARTER​

* - QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES $578 MILLION VERSUS $548 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.39 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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