BRIEF-Td Bank Group Reports Q1 Earnings Per Share C$1.24

March 1 (Reuters) - Toronto-Dominion Bank:
* QTRLY TOTAL REVENUE C$9,360 MILLION VERSUS C$9,120 MILLION
* QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSS C$693 MILLION VERSUS C$633 MILLION
* QTRLY CANADIAN RETAIL NET INCOME WAS $1,757 MILLION, AN INCREASE OF 12 PERCENT
* QTRLY U.S. RETAIL REPORTED NET INCOME WAS US$751 MILLION, UP 25 PERCENT IN U.S. DOLLARS
* QTRLY NET INTEREST INCOME $5,430 MILLION VERSUS $5,141 MILLION
* AT QUARTER END, TD’S COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO ON A BASEL III FULLY PHASED-IN BASIS WAS 10.6%, VERSUS 10.7% LAST QUARTER
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.46, REVENUE VIEW C$9.06 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY RETURN ON COMMON EQUITY - ADJUSTED 16.6 PERCENT VERSUS 14.5 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)