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February 26, 2018 / 12:10 PM / a day ago

BRIEF-Tecnotree Preliminary 2017 Revenue At About EUR 55 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - TECNOTREE OYJ:

* TECNOTREE RECOGNISES MEUR 16.7 IMPAIRMENT, GIVES PRELIMINARY INFORMATION ON RESULT AND PUBLISHES FINANCIAL STATEMENT RELEASE EARLIER THAN ANNOUNCED

* ‍DECIDED TO WRITE-DOWN GOODWILL OF APPROXIMATELY EUR 16.7 MILLION IN ITS CONSOLIDATED BALANCE SHEET​

* ‍ESTIMATES THAT GROUP‘S REVENUE FOR 2017 WILL BE APPROXIMATELY EUR 55 MILLION.​

* ‍OPERATING RESULT WITHOUT WRITE-DOWN DESCRIBED ABOVE IS ESTIMATED TO AMOUNT TO EUR 7.5 - 8.5 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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