BRIEF-Ted Baker says H1 pretax profit up 17.8 percent

Oct 10 (Reuters) - Ted Baker Plc
* HY GROUP REVENUE UP 14.0% (9.5% IN CONSTANT CURRENCY) TO £295.7M
* HY UK AND EUROPE RETAIL SALES UP 11.0% (9.1% IN CONSTANT CURRENCY) TO £145.6M
* HY RETAIL SALES INCLUDING E-COMMERCE UP 13.9% (9.2% IN CONSTANT CURRENCY) TO £217.7M
* HY NORTH AMERICA RETAIL SALES UP 18.8% (7.8% IN CONSTANT CURRENCY) TO £60.7M
* HY ASIA RETAIL SALES UP 29.5% (19.6% IN CONSTANT CURRENCY) TO £11.4M
* HY E-COMMERCE SALES UP 43.8% (40.7% IN CONSTANT CURRENCY) TO £42.7M
* HY PROFIT BEFORE TAX AND EXCEPTIONAL ITEMS UP 12.7% TO £24.2M
* “WHILST TRADING CONDITIONS IN SOME MARKETS REMAIN CHALLENGING... CONFIDENT OF MAKING FURTHER PROGRESS FOR FY, IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)